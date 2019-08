Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Renault-Fahrerin verunglückt- PKW gibt auf Seite

Vlotho (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Unfall auf der Solterbergstraße bei dem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Eine 53-Jährige Renault-Fahrerin aus Vlotho befuhr die Solterbergstraße in Exter in Richtung Ortsausgang. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie kurz vor der Einmündung Zum Mergelbruch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Leitpfosten und stieß mit der rechten Seite gegen einen massiven Straßenbaum. Der PKW stürzte auf die linke Seite und kam nach einer 90 Grad-Drehung verdreht zum Liegen. Die leichtverletzte Fahrerin konnte das Fahrzeug noch selbständig verlassen, bevor der Motorraum im Renault Feuer fing. Der Motorbrand konnte durch die Feuerwehr Vlotho am Unfallort gelöscht werden und die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten wurden abgestreut. Da ein technischer Defekt am Pkw nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Renault für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Herford.

