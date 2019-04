Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub- Maskierter Täter überfällt Tankstelle

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Ostermontag (22.4.) gegen 08:27 Uhr, überfiel ein bisher unbekannter Täter eine Tankstelle an der Lübbecker Straße in Kirchlengern. Der Räuber bedrohte die Mitarbeiterin mit einem durchgängig roten Brotmesser und forderte Bargeld aus der Kasse und Zigaretten. Die Mitarbeiterin weigerte sich Bargeld herauszugeben, so dass der Täter eine bisher unbekannte Menge von Zigaretten in einen Rucksack packte und flüchtete. Der dunkel gekleidete Mann lief dann in Richtung Spradower Weg davon. Die Mitarbeiterin konnte kurz nach der Tat noch zwei Personen auf den Überfall aufmerksam machen, die versuchten dem Täter zu folgen, ihn jedoch aus den Augen verloren. Der Täter trug während der Tatausführung eine dunkle Strickmütze, einen grauen Pullover, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Schal der Hals und Gesicht bedeckte. Die Polizei prüft derzeit die Auswertung der Videoaufzeichnungen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ist in diesem Fall auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Tankstelle oder in der Nähe Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

