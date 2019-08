Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Dieseldiebstahl - 120 Liter Kraftstoff entwendet

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (2.8.), um 15 Uhr, und Montag, um 6:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 120 Liter Diesel aus einem LKW. Der 32-jährige Fahrer hatte den LKW mit gefülltem Tank am Freitag an der Bunsenstraße abgestellt. Als er am Montagmorgen seinen Dienst beginnen wollte, stellte er nach wenigen Metern Fahrt fest, dass der Tank leer war. Unbekannte hatten den Tankdeckel aufgebrochen und den Kraftstoff abgelassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell