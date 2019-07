Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung für die Polizeiinspektion Diepholz vom 06.07.2019

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Versuchter Einbruch in Stuhr- Groß-Mackenstedt

Am 05.07.2019 zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigten Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Siekstraße zu verschaffen. Hierbei wurde die rückseitige Terrassentür mit mehrmaligen Hebelversuchen angegangen. Die weitere Tatausführung wurde jedoch aus unbekannter Ursache abgebrochen. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Siekstraße im angegebenen Tatzeitraum geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Weyhe in Verbindung zu setzten (Tel.: 0421 80660).

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel in Weyhe-Melchiorhausen

Am 05.07.2019 gegen 15:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Porschefahrer aus Bremen im Bereich der Melchiorhauser Straße in Weyhe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollaktion wurde durch die eingesetzten Beamten eine Drogenbeeinflussung des Fahrers festgestellt. Eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Gegen den Pkw-Führer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie dessen Weiterfahrt untersagt.

PK Syke

Betrugsmasche durch Mitteilung über einen Lottogewinn

Am Donnerstag, 04.07.2019, und Freitag 05.07.2019, wurden die Geschädigten jeweils durch unbekannte Anrufer über einen vermeintlichen Lottogewinn informiert. Um den vermeintlichen Gewinn umgehend auf das Konto überwiesen zu bekommen, sollten die Geschädigten jeweils 900,- EUR via sog. ITunes- Karten, und 950,- EUR via sog. Steam-Karten vorab entrichten. Die vermeintlichen Gewinne bezogen sich auf 49500,- EUR bzw. auf 29 Millionen EUR. Beide Geschädigten wohnen in Twistringen. Eine der Überweisungen wurde getätigt.

Sachbeschädigung in Martfeld

In der Nacht vom 05.07.2019 auf den 06.07.2019 wurde ein Kartoffelroder massiv durch unbekannte Täter beschädigt. Bei dem auf einem Feld zwischen Martfeld und Beppen befindlichen Roder wurden die Hydraulikschläuche und die elektronische Steuereinheit herausgerissen. Weiterhin wurden die Plane und diverse Säcke zerschnitten. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Radbolzen gelöst

Unbekannter Täter löste bereits am 21. bzw. 22. Juni die Radmuttern am PKW einer 22jährigen. Zwei Bolzen wurden gänzlich entfernt. Der PKW befand sich auf einem Mehrfamilienhaus eigenen Parkplatz in der Neißer Straße in Syke. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Illegale Entsorgung von Altreifen

Am 05.07.2019 wurden durch einen Verkehrsteilnehmer vier illegal entsorgte PKW Reifen auf einem Rastplatz der Schnepker Straße zwischen Syke und Schnepke entdeckt. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

PK Sulingen

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der Langen Straße/Lindenstraße in Sulingen ein Verkehrsunfall, bei dem Alkohol unfallursächlich war. Eine 65-jährige Frau aus Sulingen beabsichtigte zur Vorfallszeit mit ihrem PKW an der Lichtzeichenanlage von der Langen Straße nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung bemerkt sie nicht, dass sie nicht auf der Abbiegespur, sondern auf der Gegenfahrbahn stand. Als sie bemerkt, dass sie aufgrund von Gegenverkehr nicht nach links abbiegen kann, fährt sie mit ihrem PKW rückwärts gegen einen anderen PKW. Die Polizei stellte bei der Frau einen Alkoholwert von 2,06 Promille fest, so dass die Frau mit auf die Wache musste. Hier wurde ihr neben einer Blutprobe auch gleich der Führerschein abgenommen.

PI Diepholz

Fahren ohne Pflichtversicherung

Am Nachmittag des 05.07.2019 wurde ein 31-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Wagenfeld angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw bereits seit Dezember 2018 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Das Fahrzeug wurde vor Ort noch außer Betrieb gesetzt.

Betrug

Am Freitag, den 05.07.2019 gegen 16 Uhr wurde ein 20-jähriger rumänischer Staatsbürger nach Hinweisen in Wagenfeld vor einem Verbrauchermarkt kontrolliert, der angeblich Spenden für ein internationales Zentrum für arme / körperlich benachteiligte Kinder sammelt. Die notwendigen Nachweise für diese Sammelaktion konnten nicht erbracht werden, sodass die bereits gesammelten Spenden samt Liste sichergestellt wurden. Ferner wurde ein Platzverweis für den Bereich Wagenfeld ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Einsatz-und Streifendienst

PHK'in Heuer

Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell