POL-DH: --- Fahrer in Weyhe mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs - Zeugen verhindern Unfallfluchten in Syke und Weyhe - Kind bei Unfall in Lemförde leicht verletzt

Stuhr - Diebstahl aus Transporter

Im Verlauf des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter durch einen Zaun auf ein Firmengelände in Groß Mackenstedt, Im Meer, eingedrungen. Auf dem Gelände wurde die Heckklappe eines Transporters aufgebrochen. Von der Ladefläche entwendeten die Täter mehrere Maschinen, darunter auch einen Rasenmähroboter. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Weyhe - Kennzeichenmissbrauch

Bei der Kontrolle eines Mercedes am Dienstag gegen 22.45 Uhr staunten die Polizeibeamten nicht schlecht. Der 51-jährige Fahrer hatte an seinem Pkw entstempelte (nicht mehr zugelassene) Kennzeichen angebracht. Er beabsichtigte damit eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Polizei hat die Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe - Zeugen verhindern Unfallflucht

Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe hatte gestern gegen 11.45 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz Henry-Wetjen-Platz einen Pkw beschädigt und war dann ohne zu zögern Richtung Ausfahrt gefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, konnten die 79-Jährige noch an der Ausfahrt anhalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 5500 Euro.

Lemförde - Kind leicht verletzt

Ein 12-jähriger Schüler aus Lemförde wurde gestern bei einem Unfall in der Hauptstraße zum Glück nur leicht verletzt. Der Schüler stieg gegen 15.55 Uhr aus dem Bus und lief, ohne zu schauen, um den Bus herum über die Straße direkt gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Die 50-jährige Fahrerin des Pkw fuhr langsam an dem Bus vorbei, als der Junge in ihr Fahrzeug lief. Der 12-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren unter Betäubungsmitteln

Ein 21-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 18.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle fest. Ein Verfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Syke - Unfallflucht von Zeugen aufgeklärt

Ein LKW mit Anhänger beschädigte am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei der Anlieferung eines Geschäfts Zum Hachepark einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Anschließend wollte der LKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hierbei wurde er von einer Zeugin angesprochen. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Schwarme - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Der Fahrer einer Zugmaschine befuhr am Dienstag gegen 20.45 Uhr die L331 aus Richtung Emtinghausen kommend in Fahrtrichtung Schwarme. Vor einem Feldweg verringert er seine Geschwindigkeit und setzt seinen Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links abzubiegen. Ein 35-Jähriger übersah dieses Vorhaben und scherte mit seinem PKW nach links zum Überholen aus. Der Fahrer der Zugmaschine erkennt dieses und versucht noch seinen Abbiegevorgang abzubrechen, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Hierbei werden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro

