Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde, Zweimal ohne Führerschein erwischt - Brandstiftung bei Waldbrand am Sonntag in Wagenfeld - Fahrschülerin verunfallt mit Motorrad in Asendorf ---

Diepholz (ots)

Stuhr - PKW aufgebrochen

In der Zeit von Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 09.55 Uhr, kam es in Stuhr, im Barkener Weg, zu einem PKW-Aufbruch. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufschneiden der Fahrertür Zugang in den verschlossenen BMW 530 d und entwendeten das in der Mittelkonsole verbaute Navigationsgerät. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.

Stuhr - Einbruch

Am Montag in der Zeit von 09.15 Uhr bis 11.25 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Varreler Landstraße ein. Sie gelangten durch ein Fenster an der Rückseite des Hauses ins Innere. Mit etwas Bargeld und Schmuck verließen die Täter das Haus unerkannt wieder.

Diepholz - Unfall

Gegen 23.05 Uhr am gestrigen Montag war ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, nach eigenen Angaben, eingeschlafen und in St. Hülfe im Kreisverkehr geradeaus gefahren. Der Pkw des 38-Jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 6500 Euro beziffert.

Diepholz - Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Montag gegen 23.35 Uhr in die Kontrolle einer Polizeistreife. Der Verdacht, der Fahrer stünde unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wurde durch ein Geständnis des 28-Jährigen bestätigt. Er gab zu, Cannabis konsumiert zu haben. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Hüde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich zweimal kontrollierte die Polizei einen 39-jähriger Wagenfelder, der mit einem Pkw unterwegs war. Zunächst wurde der 39-Jährige am Montag gegen 07.00 Uhr kontrolliert. Er konnte den kontrollierenden Polizisten keinen Führerschein vorzeigen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitu8ng eines Strafverfahrens bekanntgegeben. Dies hielt ihn aber nicht davon ab, gegen 07.30 Uhr erneut mit dem Pkw unterwegs zu sein. Eine zweite Streife der Polizei stoppte den Fahrer auf der Düversbrucher Straße. Hier gab er zunächst falsche Personalien an, die aber bei näherer Überprüfung aufflogen. Dem 39-Jährigen wurden noch einmal sehr deutlich die Konsequenzen seines Handelns aufgezeigt.

Wagenfeld - Brand

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem kleinen Wald in Wagenfeld, Am Kehle-Pohle, gemeldet. In dem Wäldchen brannte ein Haufen Äste. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Sie erhielt u.a. auch Hilfe von einem Landwirt, der mit dem Frontlader eines Treckers den Haufen auseinanderzog. Da der Haufen an zwei Stellen gleichzeitig angefangen war zu brennen, gehen Feuerwehr und Polizei von einer mutwilligen Brandstiftung aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bzw. Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 30.06.2019, 22.30 Uhr bis Montag, 01.07.2019, 08.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Schnellrestaurants an der Barrier Straße in Syke und durchsuchte die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke (04242/969-0) entgegen.

Bassum - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 28.06.2019, 17.45 Uhr und Montag, 01.07.2019, 09.00 Uhr kam es auf dem Grundstück des Schützenvereins Osterbinde zu diversen Sachbeschädigungen an Gegenständen, welche aufgrund des Umbaus des dortigen Schießstandes auf dem Freigelände abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Bassum (04241/802910) gemeldet werden.

Scholen - Brand einer Rundballenpresse

Am Montag, den 01.07.2019, gegen 21.00 Uhr, kam es auf einem abgeernteten Getreidefeld an der Blockwinkeler Straße in Scholen zu einem Brand einer Rundballenpresse. Die Rundballenpresse wurde dabei stark beschädigt. Zudem gerieten neben der Rundballenpresse noch Teile des Feldes sowie mehrere Strohballen in Brand. Das Feuer konnte durch diverse eingesetzte Ortsfeuerwehren gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Syke - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, den 01.07.2019, gegen 19.40 Uhr, wurde ein 26-jähriger aus Syke im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Ernst-Boden-Straße mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung feststellen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem Betroffenen wurde für das eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 30.06.2019, zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr, wurde der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Krankenhaus Sulingen abgestellte Pkw Opel einer 69-jährigen aus Twistringen beim Ein-/Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (042719490) in Verbindung zu setzen.

Asendorf - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin

Am Montag, den 01.07.2019, um 11.00 Uhr, wollte eine 65-jähirge Fahrschülerin aus Bücken mit ihrem Kraftrad nach links auf die Alte Heerstraße einfahren, verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad, überfuhr den Bordstein und stieß gegen eine Hausmauer. Die Fahrschülerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad sowie an der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Montag, den 01.07.2019, gegen 11.55 Uhr, befuhr ein 52-jähriger aus Bassum mit seinem Pkw die B 51 in Richtung Twistringen und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62-jährigen aus Twistringen zusammen. Der Pkw der 62-jährigen wurde erst gegen die Leitplanke und anschließend auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein 23-jähriger aus Twistringen konnte mit seinem Pkw noch ausweichen und prallte ebenfalls mit seinem Pkw gegen die Leitplanke. Der 52-jährige sowie die 62-jährige wurden leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

