Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl eines Audi Q5 in Weyhe - Diebstahl eins Wohnanhängers in Diepholz - Unfall in Wagenfeld ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Diebstähle

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch alle 4 Räder eines Pkw in Lahausen, Siedlungsweg. Das Fahrzeug, ein Skoda, wurde auf Holzscheite aufgebockt und alle 4 Alu-Felgen (18 Zoll) entwendet. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Einen weiteren Diebstahl begingen Unbekannte ebenfalls in Lahausen. Ein vor dem Haus abgestellter Pkw Audi Q 5 wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 03.00 Uhr und 06.00 Uhr entwendet. In beiden Fälle nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, Hinweise entgegen.

Diepholz - Diebstahl eines Wohnanhängers

Die Zeit zwischen Freitag der letzten Woche und Dienstag dieser Woche nutzten unbekannte Täter und entwendeten in der Bahnhofstraße einen Wohnanhänger. Dieser Stand auf einem Unterstellplatz auf dem Hof des Grundstückes und war gegen eine ungehinderte Wegnahme gesichert. Der Schaden beträgt mindestens 20000 Euro.

Wagenfeld - Unfall

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es auf der B 239 kurz vor Wagenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der 85-jährige Fahrer eines Pedelec war aus einer Seitenstraße auf die B 239 in Richtung Wagenfeld eingebogen. Nach kurzer Fahrt war er dann unvermittelt über die Fahrbahn zum gegenüberliegenden Radweg gefahren, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer sah den Pedelec-Fahrer zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der 85-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell