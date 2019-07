Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ehepaar in Stuhr ausgetrickst - Einbruch in Scheune in Diepholz - Unfallflucht in Maasen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Ausgetrickst

Am Donnerstag gegen 18.10 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines älteren Ehepaares in Brinkum, Hüchtingstraße. Der Unbekannte verwickelte die Eheleute in ein Gespräch und lockt sie in den Garten. In dieser Zeit gelangt ein zweiter Täter in das Haus und entwendet eine geringe Menge Bargeld. Die Eheleute bemerken den Diebstahl erst, als die Täter schon wieder weg waren.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Die Halterin eines Pkw Fiat Panda hatten das Fahrzeug nach dem Einkaufen auf einem Parkstreifen an der Alte Heerstraße abgestellt und war ins Haus gegangen. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr am gestrigen Donnerstag schlug ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Pkw ein und entwendete die prall gefüllte Einkaufstasche.

Diepholz - Einbruch in Scheune

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine Scheune in der Hülfer Bruchstraße ein. Sie brachen das Scheunentor auf um ins Innere zu gelangen. Sie entwendeten Werkzeuge und Geräte, bevor sie wieder unerkannt entkamen.

Maasen - Unfallflucht

Am Donnerstag, 04.07.2019, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus der Region Hannover mit seinem Pkw die Bundesstraße 214 aus Richtung Nienburg kommend in Richtung Diepholz. In Höhe der Gemarkung Maasen setzte der 49-Jährige nach Durchfahren einer 70km/h-Zone zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw-Transporters an. Als er sich neben dem Pkw-Transporter befand, scherte dessen Fahrzeugführer ebenfalls zum Überholen eines Vorausfahrenden aus. Obwohl der Hannoveraner nach links auswich um einen seitlichen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden, kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw des Hannoveraners entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 2000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten (Pkw-Transporter) geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) in Verbindung zu setzen.

