Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Kirche - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Kasse für die Kerzen hebelten am Dienstag, 17.09.2019 zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, eine unbekannte Person in der St. Maria Kirche in Fahrnau auf. Bargeld war so gut wie keines drin. Der Schaden an der Kasse konnte selbst wieder repariert werden. Im Tatzeitraum wurde von einer Zeugin beobachten, wie eine männliche Person, dunkelhaarig mit gewellten Haaren und eher fester Figur aus der Kirche kam. Der Mann trug einen grauen, anthrazitfarbenen Rucksack bei sich. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell