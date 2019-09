Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Rauch am fahrenden Wohnmobil

Kenzingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Emmendingen: Rauch am fahrenden Wohnmobil

Am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein stark rauchendes Wohnmobil festgestellt, welches auf der B3 von Freiburg in Richtung Emmendingen unterwegs sei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde kein Brand, sondern ein Schaden am Fahrzeug festgestellt, so dass das Wohnmobil bei der nächsten Werkstatt zwecks Reparatur abgestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Kenzingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, kam es in Kenzingen an der Einmündung der B3 zur Breitenfeldstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 19-jährige Verursacherin wollte hierbei von Herbolzheim auf der B3 kommend nach links abbiegen und übersah den entgegen kommenden Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Alle Personen wurden hierbei leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Einmündungsbereich musste zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

