Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Rund 150 grüne Plastikpaletten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannten rund 150 grüne Plastikpaletten von einem Betriebsgelände in Bonndorf gestohlen. Hierzu überstiegen sie den Zaun und gelangten so auf das Gelände in der Straße Am Lindenbuck. Zum Abtransport der Paletten muss auf jeden Fall ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein. Der Rückgabewert der Paletten liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell