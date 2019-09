Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Lkw übersieht Pkw auf rechter Spur - Geschädigter gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag, 16.09.2019, in Rheinfelden-Beuggen auf der B 34 beim Fahrstreifenwechsel einen Pkw übersehen und ist anschließend weitergefahren. Gegen 12:40 Uhr war es zum Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen, als der Lkw von der linken Fahrspur auf die rechte wechselte, kurz bevor die Bundesstraße dort einspurig wird. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei, so dass der Lkw in Bad Säckingen gestoppt werden konnte. Wie der 45-jährige Fahrer äußerte, habe er den Unfall nicht mitbekommen. Der beteiligte Pkw ist unbekannt. Es soll sich um einen kleineres Auto gehandelt haben. Der Geschädigte soll sich bitte beim Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, melden.

