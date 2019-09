Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Hotel und Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen!

Noch zwei Einbrüche in Todtnau wurden der Polizei vom vergangenen Wochenende gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich über eine Seitentüre Zugang zu einer Hotelküche im Hornweg in Todtnauberg. In der Küche wurde ein angeschlossener Kombidämpfer der Marke "Unox", mit einem Wert von 4500 Euro, ausgebaut und entwendet. Weiterhin wurden aus dem Kühlraum auf einem Teller angerichteter Käse und aus der Küche ein Laib Brot entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 15.09.2019, 22.30 Uhr und Montag, 16.09.2019, 06.30 Uhr. Einen weiteren Einbruch fand in ein Vereinsheim in der "Poche" statt. Durch Aufbrechen der Eingangstüre verschafften sich hier die Täter Zutritt in das Gebäude. In den Räumlichkeiten hebelten sie dann die Türe zum Lagerraum auf und entwendeten einen kleineren Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 13.09.2019, 21.45 Uhr und Montag, 16.09.2019, 11.15 Uhr. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

