Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pedelec Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Subaru befuhr am Montag, 16.09.2019, gegen 16.40 Uhr, ein 52 Jahre alter Mann die Weiler Straße und bog nach links auf die Basler Straße in Richtung Stadtmitte ein. Zeitgleich überquerte ein 68 Jahre alter Pedelec Fahrer die Basler Straße von der Hauptstraße kommend in Richtung Weiler Straße. Diesen Radfahrer übersah der 52-jährige beim Abbiegen und es kam zum Zusammenstoß der beiden. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro, am Pedelec 150 Euro.

md/ma

