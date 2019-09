Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 16.09.2019, wurde ein im Gleiwitzer Weg in Weil am Rhein geparkter Pkw aufgebrochen. Mit einem Nothammer wurde eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine grüne Tragetasche mitgenommen. Darin befand sich neben persönlichen Dokumenten des Besitzers ein größerer Bargeldbetrag. Die Tatzeit lag genau zwischen Sonntag, 20:45 Uhr, und Montag, 07.45 Uhr. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0), ermittelt.

