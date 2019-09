Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Auffahrunfall forderte zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.05 Uhr in Böblingen-Dagersheim ereignete. Ein 59 Jahre alter Peugeot-Lenker kam aus Richtung Böblingen und wollte weiter in Richtung Sindelfingen-Darmsheim fahren. Aufgrund einer roten Ampel musste der 59-Jährige verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich zur Aidlinger Straße auf der Hauptstraße anhalten. Im Anschluss daran fuhr ein 77 Jahre alter Mercedes-Lenker aus noch ungeklärter Ursache auf den Peugeot. Während dieser einige Meter in den Kreuzungsbereich geschoben wurde, kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes-Lenker schanzte über eine Verkehrsinsel und touchierte dort ein Ampelmast, der in der Folge umgeknickt ist. Anschließend blieb der Wagen auf der Fahrerseite liegen. Die Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen-Darmsheim, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort waren, drehten den Wagen wieder auf alle vier Räder und befreiten den 77-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich bis etwa 14.30 Uhr komplett gesperrt. Derzeit finden Reparaturarbeiten im Bereich der Verkehrsinsel statt. Mitarbeiter der technischen Betriebsdienste setzen eine neue Ampel in Betrieb. Der Verkehr wird momentan durch die Polizei geregelt.

