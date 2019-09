Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Geldwechseltrick in Herrenberg; Sachbeschädigung in Sindelfingen und in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Geldwechseltrick

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Montag gegen 09:15 Uhr auf einen 76 Jahre alten Mann abgesehen, der In der Hindenburgstraße in Herrenberg zu Fuß unterwegs war. Der Unbekannte sprach den 76-Jährigen vor einer Arztpraxis an und bat um das Wechseln einer Münze. Nachdem der Angesprochene seine Geldbörse geöffnet hatte, griff der Unbekannte selbst in den Geldbeutel und suchte nach Wechselgeld. Dabei ließ er unbemerkt eine niedrige dreistellige Bargeldsumme mitgehen. Nachdem sich die Wege der beiden Männer getrennt hatten, stellte der 76-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt das Fehlen des Geldes fest. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann handeln, der zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,70 cm groß ist. Er hat kurze dunkle Haare, machte einen gepflegten Eindruck und trug zur Tatzeit einen dunklen Anzug. Darüber hinaus sprach er gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Sindelfingen-Maichingen: Heckscheibe beschädigt

Auf noch ungeklärte Art und Weise wurde zwischen Sonntag 23.30 Uhr und Montag 10.00 Uhr die Heckscheibe eines Opel beschädigt, der auf einem Hotelparkplatz in der Stuttgarter Straße in Sindelfingen-Maichingen abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde eine eingeschlagene Heckscheibe festgestellt. Ob der Schaden durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig angerichtet wurde oder die Scheibe durch einen Spannungsriss zersprang, ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Maichingen, bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 20405-0, zu melden.

Herrenberg: Pkw zerkratzt

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr in der Rostocker Straße in Herrenberg sein Unwesen trieb. Der Unbekannte zerkratzte an einem abgestellten Ford die komplette rechte Fahrzeugseite und suchte anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

