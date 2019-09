POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: verbotenes Kraftfahrzeugrennen; BAB 81/Ehningen: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden; BAB 8/Denkendorf: Unfall zwischen PKW und PKW-Anhänger

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81/ Rottenburg am Neckar: verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg derzeit gegen einen 19-jährigen BMW-Lenker und einen 23 Jahre alten VW-Fahrer. Einer Zeugin waren die beiden Fahrzeuge am Sonntag gegen 20.40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg aufgefallen. Als die Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, den rückwärtigen Verkehr beobachtete, stellte sie zwei PKW fest, die sich ihren Wegen zwischen den vorhandenen Fahrzeugen hindurch nach vorne bahnten. Während der VW sie schließlich links überholte, fuhr der BMW kurz darauf rechts über den Seitenstreifen an ihr vorbei. Anschließend beschleunigten beide Fahrzeuge stark. Die alarmierte Polizei konnte beide Fahrzeuge wenig später auf der Autobahn feststellen und die jungen Fahrer wurden einer Kontrolle unterzogen. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die die beiden Fahrzeuge beobachtet haben und bittet insbesondere Personen, die möglicherweise durch deren Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden.

BAB 81/Ehningen: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Leichte Verletzungen erlitt ein 43 Jahre alter VW-Fahrer, der am Sonntag gegen 19.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen in einen Unfall verwickelt war. Der VW-Fahrer befand sich auf der mittleren Spur, als das Fahrzeug vor ihm wohl stark abbremste. Vermutlich zog der 43-Jährige, um nicht aufzufahren, nach links und übersah hierbei einen 24-jährigen Audi-Fahrer. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, so dass der Audi nach links gegen die Mittelleitwand geschoben wurde. Der VW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

BAB 8/Denkendorf: Unfall zwischen PKW und PKW-Anhänger

Der rechte Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen musste am Sonntag zwischen 16.25 Uhr und 18.00 Uhr nach einem Unfall gesperrt werden. Ein 56 Jahre alter Mann war mit einem Audi und einem PKW-Anhänger auf der rechten Spur in Richtung München unterwegs. Hinter ihm befand sich ein 69-jähriger Renault Lenker, in dessen Fahrzeug eine 20 Jahre alte Beifahrerin saß. Als der Renault-Lenker bemerkte, dass der Anhänger des Audi mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu schlinger begann, wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf touchierte der schlingernde Anhänger den Renault. Anschließend kippte der Anhänger auf die Seite und löste sich vom Audi. Durch den Unfall erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

