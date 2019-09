Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullydeckel gestohlen

Gangelt-Mindergangelt (ots)

Sechs Gullydeckel wurden an der Straße Am Wald durch unbekannte Täter gestohlen. Diese wurden zwischen dem 3. September (Dienstag), 00 Uhr und dem 4. September (Mittwoch), 7 Uhr, gestohlen. Der Bauhof sicherte die Gefahrenstellen durch die entstandenen Löcher in der Fahrbahn. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

