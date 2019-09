Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Mittwoch (4. September), gegen 15.40 Uhr, war eine 59-jährige Frau aus Hückelhoven zu Fuß auf der Goethestraße in Richtung Kreuzung Uhlandstraße/Schillerstraße unterwegs. Sie betrat nach eigenen Angaben im Kreuzungsbereich die Fahrbahn, um in Richtung Blumenstraße weiterzugehen. Der unbekannte Fahrer eines weißen Kleintransporters befuhr nach Angaben der Frau die Schillerstraße in Richtung Blumenstraße. Als er den Kreuzungsbereich passierte, stieß er mit der Fußgängerin zusammen. Diese stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Kleintransporters stieg aus und half der Frau aufzustehen. Mündlich einigten sich beide Unfallbeteiligten, das Geschehen nicht zu melden und keine Personalien auszutauschen. Danach entfernte sich der Fahrer des weißen Transporters. Ein Bekannter der Frau verständigte einen Rettungswagen und die Polizei, als er bei ihrer Rückkehr deren Verletzungen bemerkte. Die 59-Jährige musste ambulant behandelt werden.

Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs wird der Fahrer des weißen Kleintransporters gebeten, sich zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall gesehen haben, können ihre Beobachtungen beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell