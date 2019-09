Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsunfall auf Baustelle

Erkelenz (ots)

Auf einer Baustelle an der Straße Xantener Allee ereignete sich am Dienstag (3. September) ein Arbeitsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Grevenbroich war offensichtlich von einem Gerüst gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort statinär aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. Die Ermittlungen dazu, wie es zu dem Sturz kam, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell