POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Dortmund-Scharnhorst

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (4.7.) gegen 15.15 Uhr in der Straße Grunewald sucht die Polizei Zeugen. Ein Motorradfahrer verletzte sich leicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 64-jähriger Dortmunder mit seinem Motorrad auf der Straße Grunewald in Richtung Nordosten unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 5 setzte der vor ihm fahrende Autofahrer auf der rechten Fahrzeugseite den Blinker - fuhr dann jedoch nach links, um an der dortigen Bushaltestelle zu wenden. Der 64-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es dabei nicht.

Anschließend hielt der Autofahrer kurz an und suchte augenscheinlich durch Blicke und Gestik Kontakt zu dem leicht verletzten Kradfahrer. Dann fuhr er in südwestlicher Richtung davon. An dem Motorrad entstand zudem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Auto soll es um einen roten Kleinwagen in "rundlicher Form" handeln - ähnlich eines Opel Corsa oder Fiat. Der Wagen soll einen auffallend großen und lauten Auspuff haben. Der Fahrer war laut Zeugenangaben nicht älter als 30 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Zudem soll noch eine weitere Person im Auto gesessen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Dortmund-Scharnhorst unter 0231-132-3621 entgegen.

