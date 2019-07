Polizei Dortmund

POL-DO: Kind bei Unfall in Lünen verletzt - Hochzeitsgäste stören Erstversorgung eines Achtjährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0754 Bei einem Verkehrsunfall auf der Bebelstraße in Lünen ist am Sonntagabend (7.7.) ein achtjähriger Junge aus Schwerte verletzt worden. Massive Probleme bereitete dem Rettungsdienst eine Hochzeitsgesellschaft.

Nach ersten Ermittlungen beschleunigte ein 22-jähriger Autofahrer aus Werne an der Lippe an der Kreuzung Bebelstraße / Ecke Jägerstraße um 22.20 Uhr seinen Pkw stark, um von der Jägerstraße in Richtung Innenstadt auf die Bebelstraße abzubiegen. Dabei überholte er einen vor ihm abbiegenden Rechtsabbieger, erkannte den auf der Fahrbahn knienden Jungen augenscheinlich zu spät und erfasste ihn trotz Notbremsung. Dabei wurde das Kind verletzt. Ein Rettungswagen brachte es in ein Krankenhaus. Eine Angehörige des Jungen erlitt einen Schock.

Bei der Erstversorgung der Verletzten kam es zu massiven Behinderungen durch Gäste einer Hochzeitsfeier, zu denen augenscheinlich auch der Achtjährige gehörte. Umstellt von etwa 100 Teilnehmern der Feier waren die Rettungskräfte bemüht, die sichtlich unter Schock stehende Frau zu versorgen. Ebenfalls nicht nachvollziehbar: Gäste der Feier behinderten zudem den Rettungsdienst so massiv, dass auch die Versorgung des verletzten Kindes nicht sofort möglich war.

Erst als Polizisten die Hochzeitsgesellschaft lautstark aufforderten, den Unfallbereich zu räumen, einzelne Personen abdrängten und Platzverweise aussprachen, konnte der Rettungsdienst die Frau und den verletzten Jungen ungestört weiter versorgen.

Die Kreuzung war bis 23.10 Uhr gesperrt.

