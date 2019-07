POL-DO: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Polizei Dortmund

Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Dortmund

Eine 17-jährige Fußgängerin ist am gestrigen Sonntagabend (7. Juli) in der Oesterholzstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 24-jähriger Autofahrer um 21.34 Uhr auf der Oesterholzstraße in Richtung Borsigplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache trat in Höhe der Robertstraße die 17-Jährige auf die Fahrbahn. Der Dortmunder wich offenbar noch aus, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Die Jugendliche (ebenfalls aus Dortmund) wurde vom Auto des Mannes erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen fuhr sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Oesterholzstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden.

