Polizei Dortmund

POL-DO: Autobahn 45 in Richtung Frankfurt blieb nach Unfall gesperrt - hoher Sachschaden

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0750

Die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt blieb gestern (6. Juli) nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Süd bis zum Abend gesperrt.

Gegen 17:50 Uhr war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw gekommen.

Nach Angaben von Zeugen lenkte ein 62-jähriger Mann aus Plettenberg seinen VW vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hier allerdings fuhr zur gleichen Zeit ein 53-jähriger aus Brachbach in einem Lkw. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern. Der Lkw prallte erst gegen die Mittelschutzplanke, dann gegen sie Schutzplanke rechts. Das Fahrzeug kippte auf die rechte Fahrzeugseite und blieb quer auf den Fahrstreifen liegen. Teile seiner Ladung die aus Autoreifen bestand, verteilten sich über die Fahrbahn. Der VW schleuderte nach dem Aufprall nach rechts und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin im Pkw leichte Verletzungen.

Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt wurde umgehend gesperrt. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauerte bis in die Abendstunden an. Polizeibeamte in einem Hubschrauber fertigten Luftbildaufnahmen an. Erst um kurz nach 21 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Den Lkw stellten die Polizeibeamten sicher. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 70.000 Euro.

Hinweis an alle Medienvertreter: Rückfragen zum Sachverhalt können Sie zu den üblichen Bürozeiten der Pressestelle, Montag - Freitag in der Zeit von 7 bis 21 Uhr, an diese richten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell