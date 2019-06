Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

USLAR/SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Dienstag, 04.06.2019, zwischen 09.00 Uhr und 10.15 Uhr, kam es auf der B 241 zwischen Amelith und Schönhagen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein 77-jähriger Mann aus Bodenfelde befuhr mit einem Pkw die B 241 von Amelith kommend in Richtung Schönhagen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort. Durch die Angaben eines Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden.

