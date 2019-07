Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Akku löst Brand aus

Heiden (ots)

Der Akku eines Pedelecs ist am Sonntag gegen 15.00 Uhr in Heiden aus zunächst noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Gerät hatte zum Aufladen in einem Raum gelegen, der zum Freibad an der Straße Am Sportzentrum gehört. Kräfte der Feuerwehr Heiden löschten den Brand, der neben dem Akku noch einen Tisch in Mitleidenschaft zog. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

