Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Stadtlohn (ots)

Auf einen Blutalkoholwert von circa 1,2 Promille deutete am Sonntag ein Vortest bei einem Motorradfahrer in Stadtlohn hin: Der 48-Jährige hatte am Abend die Grabenstraße befahren, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Eine Fahrerlaubnis konnte er überdies nicht vorweisen - sie war ihm entzogen worden. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt; ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell