Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Betrunken ans Steuer gesetzt

Südlohn (ots)

Ein Rettungswagen musste am Sonntagabend in Südlohn-Oeding einen erheblich alkoholisierten Autofahrer in ein Krankenhaus bringen. Er hatte gegen 18.00 Uhr seinen Wagen vor und zurückgesetzt, wobei das Fahrzeug einen Baum touchierte. Zeugen verhinderten eine Weiterfahrt, indem sie den Schlüssel sicherstellten. Polizeibeamte forderten angesichts des Zustands des Fahrers einen Rettungswagen an. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein. Ein Arzt entnahm dem Mann im Krankenhaus Blutproben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell