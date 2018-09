POL-PDLU: Frankenthal: Weiterer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers

Frankenthal (ots) - Am Samstag, den 08.09.2018 um 20:20 Uhr kommt es in Frankenthal an der Ecke Kanalstraße / Elisabethstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 17-jährige Frankenthaler befährt mit seinem Fahrrad die Kanalstraße in Richtung Marktplatz, während der 24-jährige, ebenfalls aus Frankenthal stammende, PKW-Fahrer mit seinem VW Golf die Elisabethstraße in Richtung Röntgenplatz befährt. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtet der Fahrradfahrer die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kommt. Verletzt wird bei dem Unfall glücklicherweise niemand, jedoch entsteht an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

