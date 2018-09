POL-PDLU: Frankenthal: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Radfahrern

Frankenthal (ots) - Direkt am Wormser Tor kommt es am Abend des 08.09.2018 um 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei dadurch leichtverletzten Fahrradfahrern. Ein 8-jähriger Frankenthaler Junge fährt in Begleitung seiner Mutter mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Wormser Straße vom Nordring in Richtung Wormser Tor. Da die Ampelanlage an der Kreuzung zur Westlichen Ringstraße Rotlicht zeigt, halten der Junge und seine Mutter an. Eine 16-jährige Frankenthalerin die den Radweg in der gleichen Richtung unmittelbar dahinter befährt, erkennt den bremsenden Jungen zu spät und fährt von hinten auf diesen auf, sodass beide von ihren Fahrrädern stürzen und sich leicht verletzen.

Jeder dritte Verletzte im Frankenthaler Straßenverkehr ist ein Radfahrer. Bei den Schwerverletzten sind es sogar mehr als 40%. Das Risiko in Frankenthal an einem Verkehrsunfall beteiligt zu werden, ist deutlich höher als im Landesschnitt. In Rheinland-Pfalz liegt die so genannte Unfallhäufigkeitsziffer, die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung pro 100.000 Einwohner, bei einem Wert von 84,79. In Zuständigkeitsbereich der Polizei Frankenthal liegt dieser Wert bei 227,06.

