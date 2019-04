Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (246/2019) Wachsamer Nachbar verhilft Polizei zur Festnahme von fünf Einbrechern

Göttingen (ots)

Göttingen, Nikolausberger Weg Donnerstag, 04. April 2019, gegen 03.10 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Nach dem Hinweis eines wachsamen Nachbarn hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen (04.04.19) im Göttinger Ostviertel fünf mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Der Mann hatte gegen 03.10 Uhr Taschenlampenschein und Geräusche im Nachbarhaus wahrgenommen. Da er um die Abwesenheit des Bewohners wusste, alarmierte er sofort über Notruf die Polizei, welche sogleich mit allen zur Verfügung stehenden Streifenwagen das tatbetroffene Wohnhaus im Nikolausberger Weg anfuhr.

Im Nahbereich konnten die fünf Tatverdächtigen in einem Pkw angetroffen werden. Bei der Kontrolle der Personen und des Fahrzeugs haben die Polizisten im Pkw umfangreiches, augenscheinliches Diebesgut aufgefunden. Noch vor Ort konnten einige Gegenstände dem kurz zuvor erfolgten Wohnungseinbruchsdiebstahl zugeordnet werden.

Die zwei Frauen und drei Männer im Alter von 21 bis 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen und anschließend dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden alle fünf Personen am Freitag (05.04.19) dem Göttinger Amtsgericht vorgeführt. Vom zuständigen Haftrichter am Amtsgericht wurde Untersuchungshaft gegen die drei männlichen Festgenommenen erlassen. Sie wurden daraufhin in die Justizvollzugsanstalten Rosdorf, Sehnde und Hameln eingeliefert.

Die beiden jungen Frauen wurden auf freien Fuß gesetzt. Die gegen sie erlassenen Haftbefehle wurden unter Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

