Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ:(243/2019) Verkehrsunfall mit insgesamt 5 verletzten Personen auf der der A 7 zw. AD Drammetal und AS Hedemünden, siehe unsere Pressemeldung POL-GÖ:(242/2019)

Göttingen (ots)

Göttingen, BAB7,Richtungsfahrbahn Kassel, Samstag, 06. April 2019, 14:10 Uhr bis 16:50 Uhr. Göttingen(fre)- Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Nienburg befährt mit ihrem Pkw die BAB zwischen AD Drammetal und AS Hedemünden in Richtung Kassel. In Höhe des Kilometers 283,500 gerät sie aus derzeit ungeklärter Ursache ins Schleudern und überschlägt sich im Böschungsbereich. Von dort schleudert sie zurück, durchbricht die Außenschutzplanke und kommt, auf dem Dach liegend, auf dem Hauptfahrstreifen zum Stillstand. Die 18-jährige Fahrzeugführerin, drei ihrer Geschwister (3, 6 und 7 Jahre alt) und ihre 37 Jahre alte Mutter können den verunfallten Pkw selbstständig verlassen. Sie werden vor Ort medizinisch betreut und anschließend einem Göttinger Krankenhaus zugeführt. Vor Ort waren 2 Funkstreifenwagen der Göttinger Autobahnpolizei, die Ortsfeuerwehren aus Friedland, Obernjesa und Groß Schneen sowie drei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Vollsperrung konnte um 15:30 Uhr aufgehoben und die gesamte Fahrbahn um 16:50 Uhr wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich betrug die Staulänge 9 Kilometer.

