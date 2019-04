Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (240/2019) Technischer Defekt ist Ursache für Feuer mit einem Toten

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Ein technischer Defekt hat am Mittwochmorgen den Brand in einem Ein-Zimmer-Apartment in der Langen-Geismar-Straße ausgelöst (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 237 vom 03.03.19). Das haben die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Göttingen ergeben.

Bei dem Feuer hatte der 50 Jahre alte Mieter der Wohnung schwere Brandverletzungen erlitten. Er verstarb wenig später in einer Hannoverschen Spezialklinik. Zur Feststellung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Hannover eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen hatte der Brand seinen Ursprung im Bereich einer Mehrfachsteckdose, an die ein Smartphone mit Ladegerät sowie eine sog. Powerbank angeschlossen waren. Die Gerätetypen sind angesichts der massiven Beschädigungen unbekannt.

