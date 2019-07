Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher wollten in Schule eindringen

Heek (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag in Heek offensichtlich einen Einbruch verhindert. Der Mann hatte gegen 18.00 Uhr bemerkt, dass mehrere Unbekannte in das Gebäude einer Schule an der Donaustraße eindringen wollten. Die Einbrecher hatten bereits ein Fenster aufgehebelten. Sie flüchteten, als sich der Zeuge näherte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

