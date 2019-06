Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer überholt und verunglückt

Freudenberg (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, 17:50h, kam es in Freudenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Krad die Kreisstraße 1 zwischen Mausbach und Hohenhain. In einer Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Beim anschließenden Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und kam schwer verletzt in einer Grünfläche zum Liegen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann die zum Führen des Motorrades erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

