POL-LB: Jettingen: vier Tatverdächtige nach Sachbeschädigung ermittelt; Weil der Stadt: nach Erregung öffentlichen Ärgernisses sucht Polizei Zeugen; Sindelfinge: mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs

Jettingen-Unterjettingen: vier Tatverdächtige nach Sachbeschädigung auf Gartengrundstück ermittelt

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Sonntag gegen 18.40 Uhr die Polizei, nachdem sie zunächst laute Geräusche ausgehend von einem Gartengrundstück im Bereich von Unterjettingen vernommen hatte und plötzlich vier Personen geflüchtet waren. Beamte des Polizeireviers Herrenberg führten anhand der Personenbeschreibungen, die die Zeugin abgegeben hatte, Fahndungsmaßnahmen durch. In der Schulstraße stellten die Polizisten zwei 15- und 16-jährige Jugendliche, ein 15 Jahre altes Mädchen und einen 18-Jährigen fest, die auf die Beschreibung passten. Mutmaßlich handelt es sich bei den Vieren, um die Personen, die sich zuvor Zutritt zu dem betreffenden Gartengrundstück verschafft hatten. Auf dem Grundstück waren eine Rutsche, eine Kiste, eine Wippe und eine Liege umhergeworfen und teilweise auch beschädigt worden. Ein Fenster des Gartenhäuschens war eingeworfen und der Türknauf verbogen worden. Ob die Tatverdächtigen auch Gegenstände entwendeten steht derzeit noch nicht fest. Die vier jungen Leute wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 15-Jährigen an Erziehungsberechtigte übergeben. Der 16 Jahre alte Jugendliche und der 18-Jährige, die beide alkoholisiert waren, wurden auf freien Fuß entlassen. Bei dem betreffenden Grundstück handelt es sich um ein Gelände, das in Verlängerung des Taubenwegs liegt. Es kann außerdem über einen Feldweg von der Öschelbronner Straße aus erreicht werden. Die Polizei konnte den Geschädigten bislang noch nicht ermitteln. Er wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, in Verbindung zu setzen.

Weil der Stadt: nach Erregung öffentlichen Ärgernisses sucht die Polizei Zeugen

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen, der am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Straße auffiel. Der Mann saß auf einer Bank im Bereich eines Fußwegs und hatte seine Hand in der Hose. Teilweise führte er mit seiner Hand in der Hose auch Bewegungen durch. Hierbei sah er vorbeilaufende Personen an. Bislang sind der Polizei drei 19, 24 und 39 Jahre alten Frauen bekannt, die durch das Verhalten des 32-Jährigen geschädigt wurden. Die alarmierte Polizei sprach am Samstag gegen den 32-Jährigen einen Platzverweis aus. Die Ermittler bitten nun insbesondere weitere Geschädigte sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden. Mitunter sollen sich auch Kinder in der Hermann-Schnaufer-Straße aufgehalten haben. Insbesondere sucht die Polizei ein drei bis fünf Jahre altes Mädchen, das einen rosa Rock trug und sich in unmittelbarer Nähe des Tatverdächtigen befand.

Sindelfingen: mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/679-0, sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 16.50 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen unterwegs waren und ein gefährliches Überholmanöver beobachten konnten. Ein noch unbekannter VW-Fahrer, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war, soll in etwa auf Höhe des Häckselplatzes mindestens drei PKW überholt haben. Da Gegenverkehr kam, musste der Unbekannte wohl sehr stark abbremsen, was zum Qualmen seiner Reifen geführt haben soll. Anschließend konnte er nur knapp vor dem Überholten wieder einscheren. Bei dem VW soll es sich um einen schwarzen VW-Polo mit Böblinger Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des VW-Lenkers gefährdet wurden.

