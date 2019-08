Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto-Aufbrecher festgenommen - Aufmerksame Zeugen gaben entscheidende Hinweise

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Die Polizei hat am Mittwoch, 21. August, zwei mutmaßliche Auto-Aufbrecher festgenommen. Gegen 21.40 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass bei einem in der Hindenburgstraße geparkten Mercedes Sprinter die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Sie verständigte den Besitzer des Autos sowie die Polizei. Während die Polizisten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, sprach sie ein weiterer Zeuge an, der zwei Tatverdächtige an einem Kiosk an der Maxstraße gesehen hat. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizisten, der zwar nicht im Dienst war, aber eine gute Beschreibung der zwei Tatverdächtigen abgeben konnte. Die Verdächtigen hätten einen schwarzen Werkzeugkoffer dabei, bei dem es sich um Beute aus dem Auto-Aufbruch handeln könnte. Die Polizisten gingen daraufhin zu dem nahe gelegenen Kiosk und fanden in einem Innenhof den gestohlenen Koffer. Ein weiterer Zeuge machte hilfreiche Angaben, indem er berichtete, dass er die beiden Verdächtigen in Richtung der Kreuzung Maxstraße/Henriettenstraße habe gehen sehen. Dort konnten die Polizisten beobachten, wie die zwei Männer in einen weiteren geparkten Transporter schauten und beim Anblick der Polizisten flüchteten. Die Beamten eilten hinterher und konnten die beiden Männer stellen und vorläufig festnehmen. Beide wurden zur Polizeiwache mitgenommen. Sie wurden am nächsten Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell