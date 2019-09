Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Graffiti an der Wassertretstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Wie jetzt angezeigt, wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. September 2019, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 12. September 2019, 08.00 Uhr, eine Wand der Schutzhütte an der Wassertretstelle am Kreuzwaldweg mit unterschiedlichen Graffiti besprüht. Mit blauem und orangenem Spray wurde zweimal der Name "Soufi", der Buchstabe "N" und das Wort "Ghost" an die Wand gesprüht. Auf einer Mülltonne wurde mit zusätzlich schwarzem Spray das Wort "Ghost" gesprüht. Der hierbei verursachte Sachschaden beträgt insgesamt 500.- Euro. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lenzkirch unter Telefon 07653/96439-0 oder an das rund um die Uhr besetzte Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Telefon 07651/9336-0.

