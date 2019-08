Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw-Fahrer touchiert Ampel und fährt weg

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt die Polizei, weil ein Lkw-Fahrer am Dienstag in der Mainzer Straße eine Ampel beschädigt hat.

Eine Zeugin beobachtete gegen 11 Uhr einen Lastwagen, dessen Fahrer in der Mainzer Straße sein Gefährt auf dem Gehweg einige Meter zurück rollen ließ. Offensichtlich wollte der Mann in eine Einfahrt einbiegen. Beim Zurückrollen touchierte der Lastwagen eine Ampel und beschädigte sie. Der Ampelmast knickte um. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Lastwagen beziehungsweise seinem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell