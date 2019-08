Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradstreife überwacht Schulweg

Kaiserslautern (ots)

Kein gutes Vorbild für Schulanfänger waren am Dienstag vier Passanten, die in der Fruchthallstraße bei Rot über die Straße gingen. Die Fahrradstreife des sogenannten Altstadtreviers überwachte in diesem Bereich den Schulweg und nahm die Fußgänger sogleich ins Visier. Sie wurden angehalten und verwarnt. Mindestens fünf Euro sind bei einem solchen Regelverstoß fällig.

Weil ein Fahrradfahrer während der Fahrt auf seinem Drahtesel mit dem Telefon hantierte und telefonierte, muss er nun mit einem Bußgeld von mindestens 55 Euro rechnen.

Weitere fünf Radfahrer wurden verwarnt, weil sie verbotswidrig die Fußgängerzone befuhren. 15 Euro sind in einem solchen Fall fällig. |erf

