Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Grenzkontrolle

Freiburg (ots)

Anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Ausreiseverkehrs am Grenzübergang Breisach ertappten Beamte des Polizeireviers Breisach am Montag 16.09.2019 gg. 22:20 Uhr einen französischen Fahrzeugführer der mit einer Alkoholisierung von 1,16 Promille am Steuer seines Pkw saß. Dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein französischer Führerschein wurde einbehalten. Der 38jährige Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

