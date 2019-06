Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0381--Feuer in Altenheim--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, Tegeler Plate Zeit: 18.06.19, 15.50 Uhr

Nach einem Großbrand am Dienstagnachmittag in einem Alten- und Pflegeheim in Huchting hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag rückten Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem Hausbrand nach Huchting aus. Dort brannte der Dachstuhl eines Altenheims in voller Ausdehnung. Das Heim wurde durch Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei komplett evakuiert. Die evakuierten Bewohner wurden in einer Sporthalle einer nahegelegenen Schule betreut und versorgt. Insgesamt 21 Personen mussten mit leichten Verletzungen in Bremer Kliniken behandelt werden, darunter zwei Feuerwehrmänner und zwei Polizisten. Sie hatten Rauchgase eingeatmet. Die Polizei war insgesamt mit ca. 70 Einsatzkräften und 25 Streifenwagen im Einsatz, mit Unterstützung von zwei Funkwagen aus Niedersachsen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer am Abend löschen. Die Brandursachenermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Diese dauern an.

