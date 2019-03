Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Moers (ots)

Am Donnerstag, 14. März 2019, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Repelener Straße/ Dr.-Berns-Straße in Moers. Eine 26-jährige Frau aus Kempen befuhr mit ihrem Pkw die Dr.-Berns-Straße in Fahrtrichtung Repelener Straße und beabsichtigte nach links in die Repelener Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 43-jährigen Frau aus Moers, welche mit ihrem Pkw die Repelener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die 26 Jährige sowie ihr 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 43 Jährige und ihr im Fahrzeug befindlicher 8-jähriger Sohn wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

