Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Werkstatt

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Werkstatt kam es von Freitag auf Samstag, 13./14.09.2019, in Friedlingen. In der Alte Straße wurde ein Werkstattgebäude aufgebrochen. Vermutlich zwei Täter waren über eine eingeschlagene Scheibe in das Gebäude eingedrungen. Gestohlen wurden mehrere Poliermaschinen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

