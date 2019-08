Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall

Mainz (ots)

Montag, 19.08.2019, 16:55 Uhr

Am Montagnachmittag kommt es auf der L423 zu einem Auffahrunfall. Drei Autos fahren hintereinander in Fahrtrichtung Budenheim. Der 58-jährige Fahrer des vorderen Autos hält aufgrund einer roten Ampel. Auch die hinter ihm fahrende 25-Jährige bremst ab, doch die dahinter fahrende 19-Jährige kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kommt zum Zusammenstoß, wobei die Autos aufeinander geschoben werden. Die 25-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell