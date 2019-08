Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in vier Autos

Mainz-Neustadt (ots)

Dienstag, 20.08.2019, 02:30 Uhr

Ein Zeuge meldet der Polizei vier Autos mit offenen Türen und Kofferräumen in der Richard-Wagner-Straße. Er gibt an, ein unbekannter Mann habe eines der Fahrzeuge durchwühlt und sei dann auf einem schwarzen Fahrrad geflüchtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Personenbeschreibung: - männlich - ca. 25 Jahre alt - grauer Pullover - braune Basecap - dunkelblondes Haar

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

