Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Streit zwischen Autofahrern - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einem Zwischenfall zwischen zwei Autofahrern am Donnerstagabend, 12.09.2019, in Haltingen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 19:00 Uhr soll es in der Freiburger Straße zum Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen sein. Nachdem ein 21-jährige zunächst genötigt wurde, soll der andere Autofahrer ihn verbal und auch durch Gesten beleidigt haben. Außerdem schlug dieser mit der Faust auf die Motorhaube, was allerdings ohne Schaden blieb. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen und weitere Personen, die möglicherweise ebenso geschädigt wurden, sich zu melden (Kontakt 07621 9797-0).

