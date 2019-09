Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunken mit E-Roller gefahren

Freiburg (ots)

An einer Polizeistreifen vorbeifahren, ist in der Nacht zum Samstag, 14.09.2019, kurz vor 02:00 Uhr, ein augenscheinlich betrunkener junger Mann mit seinem E-Roller in Weil am Rhein, weshalb er auch gestoppt wurde. Über 1,5 Promille ergab ein Alcomatentest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Außerdem war der elektrisch betriebene Roller nicht versichert. Der 28-jährige wird angezeigt.

