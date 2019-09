Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann begeht gleich zwei Unfallfluchten - alkoholisiert in seinem Wagen angetroffen

Freiburg (ots)

Gleich zwei Unfallfluchten hat ein Mann in Lörrach am Wochenende begangen. Der 47-jährige steht im Verdacht, zunächst einen Unfall am Samstag, 14.09.2019, gegen 18:45 Uhr, in der Kreuzstraße verursacht zu haben. Dort war ein geparkter Mazda beschädigt worden. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen und dessen Pkw. Seine Anschrift wurde am Sonntag überprüft. Zwar konnte niemand angetroffen werden, jedoch wurden die Beamten auf einen weiteren Unfall aufmerksam gemacht. Derselbe Wagen hatte gegen ein anderes geparktes Auto gestreift. Der Fahrer, so die Zeugenangaben, habe beim Einsteigen geschwankt und sei dann weggefahren. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Erst am Abend konnte der mutmaßliche Fahrer in seinem Auto sitzend vor der Wohnaschrift wieder festgestellt werden. Der Motor war noch warm. Eine Alkoholüberprüfung ergab gut 1,4 Promille. Eine Blutprobe folgte. Der Mann übergab der Polizei freiwillig seinen Führerschein und die Autoschlüssel.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell